Найти и записать из сказок А.С.Пушкина 5 предложений с прямой речью

Гость: Гость:

Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче? » (А. С. Пушкин) «Остановись, беглец бесчестный! » – кричит Фарлафу неизвестный. (А. С. Пушкин) «Бабушка, постой немножко, – ей кричит она в окошко, – пригрожу сама я псу и кой-что тебе снесу» . (А. С. Пушкин)