Найти и записать из сказок А.С.Пушкина 5 предложений с прямой речью

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Найти и записать из сказок А.С.Пушкина 5 предложений с прямой речью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче? » (А. С. Пушкин) «Остановись, беглец бесчестный! » – кричит Фарлафу неизвестный. (А. С. Пушкин) «Бабушка, постой немножко, – ей кричит она в окошко, – пригрожу сама я псу и кой-что тебе снесу» . (А. С. Пушкин)
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