Сделайте только 6 и всё! Заранее спасибо

История
Сделайте только 6 и всё! Заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То́мас Бе́кет ( англ. Thomas Becket; в старых русских переводах —  Фома́ Бекет или  Фома Кентербери́йский; иногда встречается написание фамилии  Бе́ккет;  21 декабря 1118,  Лондон —  29 декабря 1170,  Кентерберийский собор) — одна из ключевых фигур в английской истории XII века, первоначально канцлер  Генриха II, затем  архиепископ Кентерберийский с  1162 по  1170 годы. Вступил в конфликт с Генрихом II и был убит, возможно, по наущению короля на ступенях  алтаря Кентерберийского собора. Канонизирован  Католической церковью в  1173 году, с  XIX века почитается и  Церковью Англии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какой цифрой обозначен слуховой нерв
Ответить
Русский язык
Сочинение по картине З.Е Серебряковой "за обедом"
Ответить
Геометрия
Бічна сторона рівнобічної трапеції дорівнює 6 см а її периметр-34 см.Знайти середню лінію трапеції.
Ответить
Русский язык
Раззбирать смешите спешите разьясните
Ответить
Математика
На прямой. даны. три. точки. А В. иС. причем. АВ. =83см. АС=97см. , Найдите. длину отрезка. ??С
Ответить