Найти корень в слове соковыжималка
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Найти корень в слове соковыжималка
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Гость:
Корень сок выжи мал суффикс помоему а ка это окончание
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