Найти наименьший корень уравнения: 10х/х2(в квадрате)-19=3

Математика
Найти наименьший корень уравнения: 10х/х2(в квадрате)-19=3
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