Найти натяжение нити на разных участках. Все что известно это, что массы грузов р??вны m, 6m, 7m Желательно расписать все подробно

Физика

Найти натяжение нити на разных участках. Все что известно это, что массы грузов р??вны m, 6m, 7m Желательно расписать все подробно

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