Найти периметр квадрата если его площадь 36 квадратных сантиметров?
Математика
Найти периметр квадрата если его площадь 36 квадратных сантиметров?
Ответ(ы):
Гость:
Р = 24 см 6*6 = 36 6+6+6+6 = 24
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