Составьте сложное предложение с союзами:если,Будто,Потому что,Оттого что,Так как. Составьте пожалуйста, заранее спасибо)

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Составьте сложное предложение с союзами:если,Будто,Потому что,Оттого что,Так как. Составьте пожалуйста, заранее спасибо)

Автор: Гость