Помогите пожалуйста решить 2 задачи В одну в столовую привезли 4 ящика яблок, а в ??ругую - 6 таких же ящиков. Всего привезли 200 килограмм яблок. Сколько килограммов яблок привезли в каждую столовую? Вторая задача : на элев...

Математика

Помогите пожалуйста решить 2 задачи В одну в столовую привезли 4 ящика яблок, а в ??ругую - 6 таких же ящиков. Всего привезли 200 килограмм яблок. Сколько килограммов яблок привезли в каждую столовую? Вторая задача : на элеватор привезли первый день 4720 центнеров пшеницы, это на 350 центнеров меньше, чем во второй день; в третий день привезли в 2 раза больше, чем во второй день. Поставь вопрос и реши задачу с краткой записью и примерами

Автор: Гость