Помогите пожалуйста решить 2 задачи В одну в столовую привезли 4 ящика яблок, а в ??ругую - 6 таких же ящиков. Всего привезли 200 килограмм яблок. Сколько килограммов яблок привезли в каждую столовую? Вторая задача : на элев...
Математика
Помогите пожалуйста решить 2 задачи В одну в столовую привезли 4 ящика яблок, а в ??ругую - 6 таких же ящиков. Всего привезли 200 килограмм яблок. Сколько килограммов яблок привезли в каждую столовую? Вторая задача : на элеватор привезли первый день 4720 центнеров пшеницы, это на 350 центнеров меньше, чем во второй день; в третий день привезли в 2 раза больше, чем во второй день. Поставь вопрос и реши задачу с краткой записью и примерами
Ответ(ы):
Гость:
1. всего 10 ящиков, в каждом ящике:20кг(200/10) в первую привезли=4*20=80кг. во вторую=20*6=120кг.
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