Помогите,пожалуйста, с алгеброй(желательно с объяснением) найдите производую y=x^7-4x^16-3
Алгебра
Помогите,пожалуйста, с алгеброй(желательно с объяснением) найдите производую y=x^7-4x^16-3
Ответ(ы):
Гость:
найдите производую y = x^7 - 4x^16 - 3 y` = 7*(x ⁷⁻¹) - 4*(16x¹⁶⁻¹) = 7x⁶ - 64x¹⁵
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