В магазин привезли телевизоры, плееры и компьютеры, всего 296 штук. Из них плееров б??ло 78шт,а компьютеров в 2 раза больше, чем плееров. Остальные были телевизоры. Сколько телевизоров привезли в магазин?

Математика

В магазин привезли телевизоры, плееры и компьютеры, всего 296 штук. Из них плееров б??ло 78шт,а компьютеров в 2 раза больше, чем плееров. Остальные были телевизоры. Сколько телевизоров привезли в магазин?

Автор: Гость