В магазин привезли телевизоры, плееры и компьютеры, всего 296 штук. Из них плееров б??ло 78шт,а компьютеров в 2 раза больше, чем плееров. Остальные были телевизоры. Сколько телевизоров привезли в магазин?

Математика
В магазин привезли телевизоры, плееры и компьютеры, всего 296 штук. Из них плееров б??ло 78шт,а компьютеров в 2 раза больше, чем плееров. Остальные были телевизоры. Сколько телевизоров привезли в магазин?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
62 телевизора привезли в магазин
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