В магазин привезли телевизоры, плееры и компьютеры, всего 296 штук. Из них плееров б??ло 78шт,а компьютеров в 2 раза больше, чем плееров. Остальные были телевизоры. Сколько телевизоров привезли в магазин?
Математика
В магазин привезли телевизоры, плееры и компьютеры, всего 296 штук. Из них плееров б??ло 78шт,а компьютеров в 2 раза больше, чем плееров. Остальные были телевизоры. Сколько телевизоров привезли в магазин?
Ответ(ы):
Гость:
62 телевизора привезли в магазин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Помогите пожалуйста, я провалил пробное ЕГЭ :(. У меня завтра перездача, а я не уме?? сочинять. Я вас очень прошу достать мне до завтра назван...
Русский язык