Помогите придумать сочинение на тему "как наступает весна в вашем городе" можно что нибудь простое без сложных слов;)

Гость: Гость:

В наш город весна приходит не сразу. Еще долго лежит снег, может пролежать весь март. И порой кажется, что зима вовсе не собирается уходить. Вдоль дороги снег покрывается темной коркой и будто даже не собирается таять. Весь месяц холодно, а временами снегопад подкидывает еще больше снега. И вот, наконец-то солнце стало припекать сильней, и первые ручьи тающего снега хлынули по дороге. В эти первые по-настоящему солнечные дни мне хочется, как можно дольше оставаться на улице и наблюдать за тем, как шаг за шагом наступает весна. На тротуарах всюду лужи, в которые сбегаются вереницы ручейков. Журчащая вода с шумом стекает в городские водостоки. Солнце с каждым днем пригревает все сильней и сильней. Пройдет всего несколько дней, как от снега останутся только редкие темные кучки в тенистых углах домов и деревьев. Так приходит в мой любимый город весна. Деревья еще влажные и без зелени, но совсем скоро из набухших почек появятся юные листочки. На открытых участках вдоль парковых дорожек уже появляется первая трава. Совсем скоро появятся весенние цветы на аллеях В городском парке появились перелетные птицы. Они вернулись из теплых стран и теперь радостно поют, принося в мой город звуки весны. Совсем скоро деревья и кустарники покроются зеленой листвой и пройдут первые грозы с весенними ливнями. После таких дождей улицы становятся светлыми и дружелюбными в ярких бликах весеннего солнца. В такие дни я особенно люблю свой город и радуюсь весне!