Расстояние между пунктами А и В 15км.Два велосипедиста выехали из этих пунктов нав??тречу друг другу,встретились через 30 мин и , не останавливаясь, продолжили путь.Первый велосипедист прибыл в пункт В на 25 мин раньше.чем втор...
Алгебра
Расстояние между пунктами А и В 15км.Два велосипедиста выехали из этих пунктов нав??тречу друг другу,встретились через 30 мин и , не останавливаясь, продолжили путь.Первый велосипедист прибыл в пункт В на 25 мин раньше.чем второй-в пункт А.Найдите скорость каждого велосипедиста. помогите составить систему)
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