С помощью формул квадрата суммы или разности найдите значение выражения:87²+2*81*13+13??

Алгебра
С помощью формул квадрата суммы или разности найдите значение выражения:87²+2*81*13+13??
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