Найти площадь закрашеной фигуры
Математика
Найти площадь закрашеной фигуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) S=8х7=56м² S=5х3=15м² S=56-15=41м² (площадь закрашенной фигуры) б) S=6х7=42м² S=5х4=20м² S=42+20=62м² (площадь закрашенной фигуры) Ну как-то так.
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