Найти площадь закрашеной фигуры

Математика
Найти площадь закрашеной фигуры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) S=8х7=56м²     S=5х3=15м²     S=56-15=41м² (площадь закрашенной фигуры) б) S=6х7=42м²     S=5х4=20м²     S=42+20=62м² (площадь закрашенной фигуры)     Ну как-то так.
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