Найти площадь закрашеной фигуры

Гость: Гость:

А) S=8х7=56м² S=5х3=15м² S=56-15=41м² (площадь закрашенной фигуры) б) S=6х7=42м² S=5х4=20м² S=42+20=62м² (площадь закрашенной фигуры) Ну как-то так.