Запишите наречия которым нельзя подобрать антонимы составе с ними слово сочетания

Гость: Гость:

Например, к вопросительным наречиям нельзя подобрать: где, куда, когда; к неопределённым: где-либо, когда-нибудь, откуда-нибудьк наречиям меры : дважды, впятеро, втрое, надвое, натрое, пополам; по-медвежьи