Запишите наречия которым нельзя подобрать антонимы составе с ними слово сочетания
Русский язык
Запишите наречия которым нельзя подобрать антонимы составе с ними слово сочетания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, к вопросительным наречиям нельзя подобрать: где, куда, когда; к неопределённым: где-либо, когда-нибудь, откуда-нибудьк наречиям меры : дважды, впятеро, втрое, надвое, натрое, пополам; по-медвежьи
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