Найти путь пройденный точкой за 7-ую секунду при прямолинейном движении если скор??сть точки по закону V(t)=2t+1 M/C

Математика
Найти путь пройденный точкой за 7-ую секунду при прямолинейном движении если скор??сть точки по закону V(t)=2t+1 M/C
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Путь вычисляем по формуле, как интеграл от скорости S =∫V(t)dt =  t²+t Путь за 7-ю секунду вычисляем как разность путей S(7) = 49 + 7 = 56 м S(6) = 36+6 = 42 м S(7-6) 56-42 = 14 м - ОТВЕТ  
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