Найти путь пройденный точкой за 7-ую секунду при прямолинейном движении если скор??сть точки по закону V(t)=2t+1 M/C
Математика
Найти путь пройденный точкой за 7-ую секунду при прямолинейном движении если скор??сть точки по закону V(t)=2t+1 M/C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Путь вычисляем по формуле, как интеграл от скорости S =∫V(t)dt = t²+t Путь за 7-ю секунду вычисляем как разность путей S(7) = 49 + 7 = 56 м S(6) = 36+6 = 42 м S(7-6) 56-42 = 14 м - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Путь пройденный материальной точкой, за время t задана формулой s(t)=2t^3+3. Найти мгно??енную скорость и ускорение в момент времени t=3 c
Математика
Алгебра