Найти путь пройденный точкой за 7-ую секунду при прямолинейном движении если скор??сть точки по закону V(t)=2t+1 M/C

Гость: Гость:

РЕШЕНИЕ Путь вычисляем по формуле, как интеграл от скорости S =∫V(t)dt = t²+t Путь за 7-ю секунду вычисляем как разность путей S(7) = 49 + 7 = 56 м S(6) = 36+6 = 42 м S(7-6) 56-42 = 14 м - ОТВЕТ