Найти проверочные слова к словам голубь , растения , льняной
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Найти проверочные слова к словам голубь , растения , льняной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голубок(голуби), Растения ,К этому слову нет проверочного слова, тут нужно знать правило, что в корнях РАСТ и РОЩ без ударения перед СТ и Щ пишется А, но есть слова исключения росток, Ростов и т.д.
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