Найти точки перегиба функции y=x²+x³+1 Решение должно быть полным!

Математика
Найти точки перегиба функции y=x²+x³+1 Решение должно быть полным!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необходимо найти первую производную функции: f°(x)=3x²+2x,  Затем приравнять производную к 0: f°(x)=0,  Найдём соответствующие значения аргумента: x=0. x= -2/3,  Две точки перегиба функции.
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