Найти в художественной литературе описание кораблекрушений и ответить на вопрос: что помогло героям выжить?
Другие предметы
Найти в художественной литературе описание кораблекрушений и ответить на вопрос: что помогло героям выжить?
Ответ(ы):
Гость:
Ну, возьмем художественный фильм с премией "оскар" "Титаник" - не скажу конечно, что все выжили, но стремление к будущему и стремление к жизни вынудило некоторых спасти свои жизни, благодаря чему они смогли выжить...
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Найти в художественной литературе описание кораблекрушений и ответить на вопрос: что помогло героям выжить?
Литература
Найти в художественной литературе описание кораблекрушений и ответить на вопрос: что помогло героям выжить?