Найти вторую производную от функции
Алгебра
Найти вторую производную от функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1) y = x² / (x + 1) y` = [2x*(x + 1) - x²] / (x + 1)² = (x² + 2)/(x + 1)² y`` = [2x*(x + 1) - x² + 2)]/(x + 1)⁴ = (x² + 2x + 2)/ (x + 1)⁴ 2) y = e^(x³) y` = 3x² * (e^x³)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Изомерами являются: 1) пентан и 2,3-диметилбутан 2) гексан и 3,3-диметилпентан 3) ге??тан и 2,4-диметилпентан 4) октан и 2,5-диметилгептан
Алгебра
Математика
Русский язык
Люди, занимающиеся ловлей слонов, используют для охоты длинные веревки, сплетенные из сырой кожи, затягивающиеся на шее и на ноге животного. Охотни...