Нужно 457 пж пж пж пж пж
Математика
Нужно 457 пж пж пж пж пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*4=48 км - расстояние от деревни до города 2) 12+4=16 км/ч - скорость после увеличения 3) 48:16=3 ч - потратит на обратный путь.
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