Гигиена человека !помогите!
Окружающий мир
Гигиена человека !помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек должен чистить зубы, умываться, мыть руки перед едой и после улицы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Литература
"Олег усмехнулся-однако чело и взор омрачилися думой"...-какое сложное противоборс??во чувств и мыслей передал актер в этой фразе?
Математика
За 23 кг персиков заплатили 285 р а за 2 кг инжира - на 25 кг меньше.Сколько стоит 1 кг ин??ира? 4 класс