Гигиена человека !помогите!

Окружающий мир
Гигиена человека !помогите!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек должен чистить зубы, умываться, мыть руки перед едой и после улицы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста ответить. ...
Ответить
Русский язык
БЕЛОВАТЕНЬКИЙ ОТ КАКОГО СЛОВА ОБРАЗОВАНО
Ответить
Литература
"Олег усмехнулся-однако чело и взор омрачилися думой"...-какое сложное противоборс??во чувств и мыслей передал актер в этой фразе?
Ответить
Математика
За 23 кг персиков заплатили 285 р а за 2 кг инжира - на 25 кг меньше.Сколько стоит 1 кг ин??ира? 4 класс
Ответить
История
Значение слова Каменный наконечник,Охотничий лук,каменный топор,религия,скотово??ство. Пожалуйста помогите.
Ответить