Изомерами являются: 1) пентан и 2,3-диметилбутан 2) гексан и 3,3-диметилпентан 3) ге??тан и 2,4-диметилпентан 4) октан и 2,5-диметилгептан

Физика
Изомерами являются: 1) пентан и 2,3-диметилбутан 2) гексан и 3,3-диметилпентан 3) ге??тан и 2,4-диметилпентан 4) октан и 2,5-диметилгептан
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Гость:
Октан вот так нужно ответить
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