Изомерами являются: 1) пентан и 2,3-диметилбутан 2) гексан и 3,3-диметилпентан 3) ге??тан и 2,4-диметилпентан 4) октан и 2,5-диметилгептан

Физика

Изомерами являются: 1) пентан и 2,3-диметилбутан 2) гексан и 3,3-диметилпентан 3) ге??тан и 2,4-диметилпентан 4) октан и 2,5-диметилгептан

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