Тело массой 2кг движется с ускорением, изменяющимся по закону а=5t-10 определить сил??,действующую на тело через 5 с после начала действия, и скорость в конце пятой секунды

Физика

Тело массой 2кг движется с ускорением, изменяющимся по закону а=5t-10 определить сил??,действующую на тело через 5 с после начала действия, и скорость в конце пятой секунды

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