Тело массой 2кг движется с ускорением, изменяющимся по закону а=5t-10 определить сил??,действующую на тело через 5 с после начала действия, и скорость в конце пятой секунды

Физика
Тело массой 2кг движется с ускорением, изменяющимся по закону а=5t-10 определить сил??,действующую на тело через 5 с после начала действия, и скорость в конце пятой секунды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=5*5-10=15 м\с в квадрате. F=ma=2*15=30H. v=v0+at=15м/с2*5с=75м/с

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