"Олег усмехнулся-однако чело и взор омрачилися думой"...-какое сложное противоборс??во чувств и мыслей передал актер в этой фразе?
Литература
"Олег усмехнулся-однако чело и взор омрачилися думой"...-какое сложное противоборс??во чувств и мыслей передал актер в этой фразе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренний ураган. он усмехнулся, чтоб не смущать остальных и не сломить их дух. А в душе он переживает ураган и пытается с этим разобраться. Под внешним безразличием скрывается внутреннее переживание, буря.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 23 кг персиков заплатили 285 р а за 2 кг инжира - на 25 кг меньше.Сколько стоит 1 кг ин??ира? 4 класс
История
Значение слова Каменный наконечник,Охотничий лук,каменный топор,религия,скотово??ство. Пожалуйста помогите.
Химия
Изомерами являются: 1) пентан и 2,3-диметилбутан 2) гексан и 3,3-диметилпентан 3) ге??тан и 2,4-диметилпентан 4) октан и 2,5-диметилгептан
Физика
Тело массой 2кг движется с ускорением, изменяющимся по закону а=5t-10 определить сил??,действующую на тело через 5 с после начала действия, и скоро...