За 23 кг персиков заплатили 285 р а за 2 кг инжира - на 25 кг меньше.Сколько стоит 1 кг ин??ира? 4 класс

Математика

За 23 кг персиков заплатили 285 р а за 2 кг инжира - на 25 кг меньше.Сколько стоит 1 кг ин??ира? 4 класс

Автор: Гость