Значение слова Каменный наконечник,Охотничий лук,каменный топор,религия,скотово??ство. Пожалуйста помогите.

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Каменный наконечник - наконечник сделанный из камня; Охотничий лук - лук предназначенный для охоты; Каменный топор - топор сделанный из камня;орудие с рабочей частью из камня. Религия - особая форма осознания мира. Скотоводство - доминирующая отрасль животноводства.