БЕЛОВАТЕНЬКИЙ ОТ КАКОГО СЛОВА ОБРАЗОВАНО
Русский язык
БЕЛОВАТЕНЬКИЙ ОТ КАКОГО СЛОВА ОБРАЗОВАНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это суффиксальный способ образования, образован от слова белый
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