Люди, занимающиеся ловлей слонов, используют для охоты длинные веревки, сплетенные из сырой кожи, затягивающиеся на шее и на ноге животного. Охотники, снабженные таким арканом, расположившиеся вдоль дороги, ведущей к водопою, ж...

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Люди, занимающиеся ловлей слонов, используют для охоты длинные веревки, сплетенные из сырой кожи, затягивающиеся на шее и на ноге животного. Охотники, снабженные таким арканом, расположившиеся вдоль дороги, ведущей к водопою, ждут слонов, возвращающихся по ней. Факелы, зажженные из высушенных листьев, и гремящие барабаны пугают животных. Охотники, наметившие жертву, набрасывают петли на заднюю ногу испуганного животного и привязывают конец к растущему рядом большому дереву. Натянувшаяся веревка рывком опрокидывает ревущее животное. Есть и другой способ ловли используемый охотниками. Барабанным боем, огнями пылающих факелов, громко кричащие охотники загоняют животных в специально построенные огражденные и хорошо укрепленные места, называемые краалями. Пойманное животное постепенно приручается. Приученные к работе слоны становятся прекрасными помощниками человеку. Выделите причастия и причастный обороты пожалуйста Обозначить над причастиями буквы Д и С действительные или страдательные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастные обороты: занимающиеся ловлей слонов; сплетенные из кожи, затягивающиеся на шее животного; снабжённые таким арканом; ведущей к водопою; возвращающихся по ней; зажжённые из высушенных листьев; к растущему рядом ; специально построенные огражденные и хорошо укреплённые; Приученные к работе. называемые кралями  
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