Туристы прошел 4 7 части всего пути.Какая часть пути осталось непройдено

Математика
Туристы прошел 4 7 части всего пути.Какая часть пути осталось непройдено
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если представить целый путь за единицу, то: 7/7-4/7=3/7 (пути) - осталась не пройдена. Ответ:3/7.
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