Туристы прошел 4 7 части всего пути.Какая часть пути осталось непройдено
Математика
Туристы прошел 4 7 части всего пути.Какая часть пути осталось непройдено
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если представить целый путь за единицу, то: 7/7-4/7=3/7 (пути) - осталась не пройдена. Ответ:3/7.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Учебник rainbow english 8 класс часть 1 стр 53 7 задание: Сomplete these word combinations. Make up sentences with some of them. 1) to connec...
Окружающий мир
Английский язык
Русский язык