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НАЙТИ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЙ 24:(42-34)*2=
Математика
НАЙТИ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЙ 24:(42-34)*2=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:(42-34)*2=24:8*2=6
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