Наличие полезных ископаемых в Африке

География
Наличие полезных ископаемых в Африке
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Гость:
Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности, различающиеся по размерам, происхождению и возрасту. Основанием Африканской литосферной плиты служат древние платформы, имеющие фундамент возраста более 1, 6 млрд. лет, и области древнейшей складчатости (1200 - 500 млн. лет) . Северо-западная часть материка расположена в области новой складчатости (возраст от 160 до 70 млн. лет) , восток Африки – зона землетрясений и современного оразования. Африканская литосферная плита движется на северо-восток со скоростью 1, 9 см/год. В Африке алмазы,, золото, фосфорит, титан, марганец, уран. медь, нефть, газ, железная руда, олово, графит, каменный уголь.
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