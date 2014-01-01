Нам задали нарисовать одну картину на тему Иисус Христос, я нарисовала на тему Рождество, осталось написать в своей работе объяснить, почему мне кажется, что это сторона жизни и веры христиан важна для человека, описать то или ...

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Нам задали нарисовать одну картину на тему Иисус Христос, я нарисовала на тему Рождество, осталось написать в своей работе объяснить, почему мне кажется, что это сторона жизни и веры христиан важна для человека, описать то или другое верование помогает умножать количество добра в мире. Пожалуйста помогите! Заранее большое спасибо!

Автор: Гость