Проводящий контур площадью 40 см^2 сопротивлением 40 Ом растягивается в однородном ??агнитном поле индукции 0,3 мТл расположенном перпендикулярно плоскостью контура. До какой площади растянут контур за время 10 мкс, если средни...

Физика

Проводящий контур площадью 40 см^2 сопротивлением 40 Ом растягивается в однородном ??агнитном поле индукции 0,3 мТл расположенном перпендикулярно плоскостью контура. До какой площади растянут контур за время 10 мкс, если средний индукционный ток, протекающий в нем равен 10 мА. Ответ выразить в квадратных сантиметрах.

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