Написать 5-6 предложении инструкцию о том как пользоваться феном
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Написать 5-6 предложении инструкцию о том как пользоваться феном
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фен это прибор чтобы сушить волосы. сначала включем Фен в розетку. потом настроим скорость ветра и теплоту воздуха. лучше никогда не стоит фен на самую большую мощность . Может случиться небольшое замечание
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