Написать антонимы к словам жара-...., грустные-...., встречалось-...., поднялся-...., отдать-....,
Литература
Написать антонимы к словам жара-...., грустные-...., встречалось-...., поднялся-...., отдать-....,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жара- холод, грустные- веселые, встречалось- прощалось, поднялся- опустился, отдать- вернуть.
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