Почему советская экономика была неэффективной

Гость: Гость:

-Директора предприятий растаскивали имущество, часть денег отдавали контролирующим органам, чтобы не сесть - Из-за отсутствия конкуренции между заводами, новые технологии вводились в производство медленно. Например, в СССР выпускали еще черно-белые телевизоры, а на Западе уже цветные. - чрезмерные расходы на ВПК(Военно-промышленный комплекс) , региональные войны, космос, строительство плотин и прочих объектов по всему миру