Почему советская экономика была неэффективной
История
Почему советская экономика была неэффективной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Директора предприятий растаскивали имущество, часть денег отдавали контролирующим органам, чтобы не сесть - Из-за отсутствия конкуренции между заводами, новые технологии вводились в производство медленно. Например, в СССР выпускали еще черно-белые телевизоры, а на Западе уже цветные. - чрезмерные расходы на ВПК(Военно-промышленный комплекс) , региональные войны, космос, строительство плотин и прочих объектов по всему миру
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