Написать электронные формулы элементов с порядковым номером N15; N28; N40;
Химия
Написать электронные формулы элементов с порядковым номером N15; N28; N40;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р (фосфор) 1s 22s 22p 63s 23p3 Ni (никель) 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d8 Zr(цирконий) 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d2
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