Написать ЭССЭ на тему "За что я люблю свою гимназию?" Зарание спасибо))

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Написать ЭССЭ на тему "За что я люблю свою гимназию?" Зарание спасибо))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я люблю свою гимназию. Мне очень нравятся наши учителя, они самые лучшие и очень хорошо объясняют. Даже когда мы их злим, они нас быстро прощают. Мне так же очень нравится вид из окон. Я позволяю себе чуть чуть от влечься от урока и взглянуть в окошко. Я очень хорошо общаюсь со своими сверстниками из гимназии. Они добрые, умные, весёлые и отзывчивые. Я очень люблю свою гимназию и горжусь ею.
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