Написать из художественных произведений 5-6 предложений с корнем -кос- -кас

Гость: Гость:

1)Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он упал бы, если бы сын не поддержал его. 2) Окончив дело благополучно,хотел он тот же час донести о том Марье Кирилловне, как вдруг мальчишка, рыжий и косой,мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. 3) Ваня думал, касаться ли этой кошки? 4) Татьяна не прекословила, конечно. 5) Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья