Написать из художественных произведений 5-6 предложений с корнем -кос- -кас-

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Написать из художественных произведений 5-6 предложений с корнем -кос- -кас-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он упал бы, если бы сын не поддержал его. 2) Окончив дело благополучно,хотел он тот же час донести  о том Марье Кирилловне, как вдруг  мальчишка, рыжий и косой,мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. 3) Ваня думал, касаться ли этой кошки? 4) Татьяна не прекословила, конечно. 5) Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья
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