Написать маленькое сочинение на тему „Мне подарили щенка"

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Написать маленькое сочинение на тему „Мне подарили щенка"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решить пропорцию рациональный способом: 8,1=5х+6                                               это числителе.  ЗНАМЕНАТЕЛЬ 5,4=54
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