Помогите написать рассказ о доброте
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Помогите написать рассказ о доброте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрым быть совсем- совсем не просто, Не зависит доброта от роста, Не зависит доброта от цвета, Доброта не пряник,не конфета.
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