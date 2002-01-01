При скорости 50 км/ч автомобилист затрачивает на дорогу в город 3 ч. С какой скорост??ю должен ехать мотоциклист, чтобы затратить на тот же путь на 1 час меньше?

Математика

При скорости 50 км/ч автомобилист затрачивает на дорогу в город 3 ч. С какой скорост??ю должен ехать мотоциклист, чтобы затратить на тот же путь на 1 час меньше?

Автор: Гость