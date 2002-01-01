При скорости 50 км/ч автомобилист затрачивает на дорогу в город 3 ч. С какой скорост??ю должен ехать мотоциклист, чтобы затратить на тот же путь на 1 час меньше?
Математика
При скорости 50 км/ч автомобилист затрачивает на дорогу в город 3 ч. С какой скорост??ю должен ехать мотоциклист, чтобы затратить на тот же путь на 1 час меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
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Время: 50:3=16 2 2/3
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