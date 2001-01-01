Написать материал о заповедниках России

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Заповедник "Брянский лес" был организован 14 июля 1987 года. Располагается на территории Суземского и Трубчевского районов Брянской области между реками Десной и Неруссой. 120 квадратных километров полностью и безраздельно отданы дикой природе. Создан для охраны малонарушенных лесов типичного среднерусского Полесья. Природные зоны заповедника составляют широколиственные и смешанные леса, занимающие около 80% всей территории. В Брянском лесу обитают более 50 видов млекопитающих, более 200 видов птиц, 30 видов рыб, 12 видов земноводных и 7 видов пресмыкающихся, причем список этот постоянно растет. 263 вида диких животных и птиц и 106 видов растений относятся к категории редких, занесенных в Красную книгу. Символом заповедника является черный аист. В отличие от своих белых собратьев, эти птицы гнездятся в самых глухих участках леса. "Брянский лес" - единственная природная зона Европы, где одновременно обитают все 10 видов европейских дятлов. На территории заповедника запрещены все виды хозяйственной деятельности. В 2001 году этот заповедник включен в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО в кластере "Неруссо-Деснянское полесье". Опыт работы по экологическому просвещению в "Брянском лесу" признан одним из лучших в России.