Почему цветок называется подснежником
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Почему цветок называется подснежником
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Элементарно,Ватсон! Потому,что он способен пробиваться из земли.в общем : потому,что он растёт под снегом!
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