Написать мини сочинение на тему как я разбил что нибудь из посуды

Гость: Гость:

Сегодня я разбил тарелку, когда хотел поставить её обратно на полку. Я очень боялся, что мама наругает меня, и поэтому я спрятал осколки. Потом я пошёл гулять, думая что мама ничего не заметит. Но когда мама пришла домой, она заметила что одной тарелки не хватает. Она позвала меня, и спросила где тарелка. Мне стало стыдно, и я во всём признался. Мама не ругала меня, но сказала что врать очень плохо. С тех пор я стал аккуратней относиться к вещам(особенно к тарелкам).