Звука буквенный разбор слова фотографии

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Звука буквенный разбор слова фотографии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где фотка?проста его нету..
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