ИЗ КАКИХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ СОСТОИТ ПЕТЛЯ
Технология
ИЗ КАКИХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ СОСТОИТ ПЕТЛЯ
Ответ(ы):
Гость:
Петли бывают разные!Какая именно?
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