Запиши по два равенства в котором число 6.
Математика
Запиши по два равенства в котором число 6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1+5=6 2)6+5=11 3)14-8=6 4)66-60=6
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