Написать небольшое сочинение на тему кого я могу назвать своим лучшим другом:-)
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Написать небольшое сочинение на тему кого я могу назвать своим лучшим другом:-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня очень много друзей. но самый лучший друг это ... он всегда не бросит меня в беде. я всегда ценил (а) это качество в людях. также мне приятно и весело находится рядом с моим другом. я считаю что лучше моего друга нет никого. в трудную минуту мы всегда поможем друг другу.самое главное это уметь общаться. иногда знаешь человека долгое время а диалог никак не идет. а есть люди пару минут поговорили как будто сто лет знаем друг друга. главное цените тех кто вам важен и кто никогда ни за что вас не бросит.
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